Een film over het leven van Dionne Warwick is op de lange baan geschoven. De zangeres heeft zich uit gesprekken met producent Scott Rudin teruggetrokken na beschuldigen van pestgedrag en mishandeling aan zijn adres, meldt TMZ donderdag.

Rudin, die ook onder meer No Country for Old Men, School of Rock, Zoolander, The Truman Show en The Social Network produceerde, wordt ervan beschuldigd zijn medewerkers te pesten en te mishandelen.

Zo zou hij verschillende voorwerpen naar zijn collega's hebben gegooid, die daarbij verwondingen opliepen. Ook zou hij seksistisch en racistisch gedrag vertonen.

Warwick (80), bekend van hits als I Say a Little Prayer, Heartbreaker en I'll Never Love This Way Again, en haar team willen voorlopig niet met Rudin samenwerken en wachten af hoe het verder gaat. Volgens bronnen was Rudin sinds januari met de voorbereidingen van de film bezig en had hij al tekstschrijvers ingehuurd.