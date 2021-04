Discovery+ gaat het interview van de Britse prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey ontleden. In de onderzoeksspecial Meghan and Harry: Recollections May Vary komen onder anderen experts in lichaamstaal en psychologie aan het woord.

Ook een taalkundige en een forensischepsychologie-expert worden ingezet door producent Shearwater. De spraak, de toon van de stem, de bewegingen en de uitdrukkingen van het paar worden frame voor frame bekeken, meldt Deadline.

Daarnaast zullen de beschuldigingen van racisme tegen de koninklijke familie, Markles geestelijke gezondheidsproblemen en Harry's verbroken relatie met zijn familie besproken worden. Ook zal de special terugkijken op het verlovingsinterview van het paar in 2017, de ITV-special van 2019 met Tom Bradby en de reactie van prins William op racismeclaims.

"Dit is een nieuwe en andere manier om het interview van het jaar te ontleden. Wat wordt onthuld door gezichtsuitdrukkingen, fysieke gebaren en spraakpatronen? De antwoorden zijn fascinerend", aldus uitvoerend producent Steve Anderson.

De special is vanaf 30 april in het Verenigd Koninkrijk te zien. Het is nog onbekend wanneer Meghan and Harry: Recollections May Vary in Nederland te zien zal zijn.

In een openhartig interview met Winfrey vertelde Markle vorige maand over haar ervaringen met het Britse koningshuis. De 39-jarige voormalige actrice zei in het gesprek onder meer dat zij suïcidale gedachten had als gevolg van de grote druk die zij ervoer. Er zouden volgens haar binnen het koningshuis zorgen zijn geuit over de huidskleur van hun zoon Archie.