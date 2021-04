Carice van Houten en Halina Reijn gaan met hun productiehuis Man Up de debuutroman De geschiedenis van mijn seksualiteit van Sofie Lakmaker verfilmen. Ze hebben de filmrechten van het boek gekocht, maken uitgeverij Das Mag en Henneman Agency donderdag bekend.

In het boek, dat in februari verscheen, richt de hoofdpersoon zich tot de lezer. De Amsterdamse vertelt over de worsteling met haar seksualiteit en haar gender.

"Het unieke boek van Sofie past volledig bij de visie van Man Up om eigentijdse, gedurfde verhalen te vertellen, die raken aan de essentie van ons bestaan", aldus Van Houten en Reijn.

Lakmaker stelt in een reactie dat "Minoes ongewild in het lichaam van een vrouw zat, en hetzelfde geldt voor Sofie Lakmaker. Mijn verhaal is daarom in uitstekende handen: ervaringsdeskundige Carice en krachtpatser Halina weten er ongetwijfeld raad mee."

Man Up maakte eerder de film Instinct en de televisieserie Red Light.