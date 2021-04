Filmdistributeur Dutch FilmWorks gaat ervan uit de film van de serie De Luizenmoeder op 30 juni uit te kunnen brengen in de bioscopen. Indien de coronamaatregelen dat niet toelaten, is een alternatieve online release vooralsnog niet aan de orde, meldt een woordvoerder van de filmdistributeur aan NU.nl.

"Voor een naar verwachting succesvolle film als De Luizenmoeder gaan we voor een release in de bioscoop", laat een woordvoerder van Dutch FilmWorks aan NU.nl weten. "Indien nodig zullen we de releasedatum verschuiven."

De film zou eigenlijk dit najaar uitkomen. Dutch FilmWorks hoopt de release van De Luizenmoeder naar voren te schuiven omdat de film volgens de filmdistributeur een bron van vrolijkheid kan zijn tijdens de coronacrisis. "Zodra het weer kan, willen we de mensen iets positiefs en luchtigs bieden."

De serie De Luizenmoeder werd uitgezonden in 2018 en 2019 en vertelde over het wel en wee op basisschool De Klimop, waar juffrouw Ank en directeur Anton de scepter zwaaien. De serie trok wekelijks vele miljoenen kijkers en werd onder meer bekroond met de Nipkowschijf. Na twee seizoenen stopte de serie, onder meer omdat schrijver en acteur Diederik Ebbinge geen zin meer had.

In de film is directeur Anton (Diederik Ebbinge) er niet meer op De Klimop. Daarom probeert juf Ank (Ilse Warringa) de boel weer op de rails te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot: er is onderbezetting, het coronavirus heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen.

Met de film maakt hoofdrolspeler Ilse Warringa haar regiedebuut. Vrijwel alle vaste castleden van de serie keren terug. Een nieuwe toevoeging aan de cast zou actrice Beppie Melissen zijn, al is niet bekend wie zij gaat spelen. Ebbinge doet niet mee.

De bioscoopsector in Nederland doet niet mee aan de pilots met sneltesten. De directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) liet eerder desgevraagd aan NU.nl weten de versoepelingen af te wachten.