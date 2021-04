De populaire serie The Flintstones krijgt een vervolg, meldt entertainmentsite Variety dinsdag. Het wordt een geanimeerde versie die te zien zal zijn bij Fox in de Verenigde Staten.

Nadat er al eerder pogingen werden ondernomen om onder andere Fred en Wilma Flintstone en Barney en Betty Rubble terug te laten keren op televisie, lijkt het dit keer te lukken. Actrice Elizabeth Banks treedt op als uitvoerend producent en spreekt tevens het personage van Pebbles, de dochter van Fred en Wilma, in.

De show, die de titel Bedrock zal krijgen, speelt zich in een latere periode af dan de originele serie. Fred staat op het punt om met pensioen gegaan, terwijl de twintiger Pebbles zich richt op haar eigen carrière.

Fox-president Michael Thorn is blij met de nieuwe serie. "Nog voordat de Simpsons, Griffins en de Belchers er waren, waren The Flintstones al onderdeel van ons leven. Zij zijn de 'first family' van animatie en ze gaan absoluut rocken."

De originele serie was zes seizoenen lang te zien van 1960 tot 1966 en is wereldwijd jarenlang herhaald. Het was de eerste animatieshow die een Emmy Award won.

Het is nog niet bekend wanneer Bedrock voor het eerst te zien gaat zijn.