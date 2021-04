De cast van de Game of Thrones-prequel House of the Dragon heeft zich dinsdag verzameld op de set in het Verenigd Koninkrijk, laat zender HBO weten op Twitter.

HBO maakte in februari bekend dat de opnames voor House of the Dragon in april van start zouden gaan.

De prequel van Game of Thrones is een van de zes nieuwe series die net als Game of Thrones is gebaseerd op de boekenreeks A Song of Ice and Fire van George R. R. Martin. Het gaat over de familie Targaryen en speelt zich driehonderd jaar af voor het verhaal van Game of Thrones.

De serie verschijnt volgend jaar. Er komen dan tien afleveringen uit.

George R. R. Martin is bij alle zes nieuwe series van HBO betrokken. De schrijver en de zender werkten eerder ook al samen voor Game of Thrones (2011-2019).