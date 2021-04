De 93e uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen, is dit jaar in de Verenigde Staten door flink minder mensen bekeken dan in voorgaande jaren. De kijkcijfers van de awardshow waren al enkele jaren dalende, maar de editie van 2021 behaalde zelfs minder dan de helft van het aantal kijkers van vorig jaar, meldt Variety maandag.

Waar de uitreiking van de filmprijzen, die werd uitgezonden op zender ABC, vorig jaar nog door 23,6 miljoen mensen werd bekeken, waren dat er dit jaar slechts 9,85 miljoen. Dat is een daling van ruim 58 procent. In 2019 wist de show nog een kleine dertig miljoen kijkers te trekken.

De uitreiking, waarbij Nomadland tot beste film werd verkozen en met met drie Oscars de meest bekroonde titel werd, zag er anders uit dan voorgaande jaren. Zo werden de prijzen dit jaar op meerdere locaties uitgereikt en waren alleen de genomineerden met één gast per persoon aanwezig.

De Oscars zijn niet de enige awardshow die het Amerikaanse televisiekijkende publiek dit jaar minder kan bekoren. Ook de Golden Globes en de Grammy's moesten het dit jaar met ruim de helft minder kijkers doen.