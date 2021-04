Sofia Sondervan, de Nederlandse producent van The Letter Room, heeft zondag naast de Oscar voor beste korte film gegrepen. De award ging naar de Netflix-film Two Distant Strangers.

Sondervan vindt het "jammer dat we niet gewonnen hebben". Maar de ervaring om in de zaal te zitten voor haar korte film was bijzonder. "We waren in het gezelschap van allemaal hele krachtige en vooral belangrijke films."

The Letter Room gaat over een gevangenisbewaker (Oscar Isaac) die brieven rondbrengt bij gedetineerden. De film werd gemaakt door scenarioschrijver en regisseur Elvira Lind, die met Isaac getrouwd is. Lind en Sondervan zijn al jaren bevriend.

Sondervan vertelde eerder aan NU.nl dat ze met Lind verschillende gevangenissen in de Verenigde Staten bezocht, op zoek naar een locatie om te kunnen filmen.

ADX Florence, een zogenoemd supermax gevangeniscomplex in Colorado, stond bovenaan de lijst. "Dat is een van de ergste gevangenissen, het is de hel als je daar terechtkomt. Maar na een paar telefoontjes was duidelijk dat dat niet zou gebeuren, dus toen zijn we dichter bij huis gaan kijken." Uiteindelijk vond het duo een gevangenis op Long Island waar ze mochten filmen.

Ook geen prijs voor Quo vadis, Aida?

Quo vadis, Aida?, een andere film met een Nederlands tintje, viel ook buiten de prijzen. De film over de Val van Srebrenica werd door het Nederlandse productiebedrijf N279 gemaakt en er spelen verschillende Nederlandse acteurs in. Verder verzorgde het Nederlandse bedrijf Filmmore de visuele effecten.

"Het is oké", reageert producent Els Vandevorst van N279 op het mislopen van de prijs. "We gaan ons nu focussen op de release van de film. Deze hele weg naar vanavond is al zo bijzonder geweest en heeft een enorm verschil gemaakt voor de film. Dat beeldje was een mooi extraatje geweest, maar de nominatie maakte voor ons het echte verschil."

Vandevorst keek de Oscars samen met een deel van de Nederlandse cast en crew. Het was het derde beeldje dat werd uitgereikt. "Gelukkig had Het Ketelhuis (een filmhuis in Amsterdam, red.), waar we zaten, voor een heerlijk ontbijtje gezorgd. Anders waren de meeste mensen weggelopen. We hebben er uiteindelijk alsnog een fijne bijeenkomst van gemaakt."