De uitreiking van de 93e editie van de Oscars is momenteel bezig in Los Angeles. Dit zijn de belangrijkste winnaars tot nu toe op een rijtje.

Acteur Daniel Kaluuya won de prijs voor beste mannelijke bijrol vanwege zijn spel in Judas and the Black Messiah. De film gaat over een FBI-informant die infiltreert in de Black Panther Party om de voorzitter (Daniel Kaluuya) in de gaten te kunnen houden.

Youn Yuh-jung, die te zien was in Minari, werd uitgeroepen tot beste actrice in een bijrol. Minari gaat over een Koreaans-Amerikaanse familie die naar Arkansas verhuist om de Amerikaanse droom na te jagen.

Chloé Zhao won de Oscar voor beste regie, waarmee ze pas de tweede vrouw ooit is die een Academy Award krijgt in die categorie. De eerste was Kathryn Bigelow, die de Oscar in 2010 kreeg voor The Hurt Locker.

Zhao, die opgroeide in China, regisseerde de film Nomadland waarin Francis McDormand na het overlijden van haar man als moderne nomade de Verenigde Staten doorreist, steeds op zoek naar een nieuwe baan.

Chloé Zhao, de regisseur van Nomadland. Foto: ANP

Geen Oscar voor Srebrenica-film Quo vadis, Aida?

De prijs voor beste internationale film ging naar de Deense film Druk. Daarmee werd onder meer het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida?, waarin diverse Nederlandse acteurs te zien zijn, uit Bosnië verslagen.

Druk is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. De film, die in de VS uitkwam als Another Round, was bij de bookmakers al favoriet. Druk vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan.

Soul is beste animatiefilm

Het beeldje voor beste animatiefilm kwam zondag in handen van Soul en My Octopus Teacher werd uitgeroepen tot beste documentaire.

De 93e editie van de Oscars vindt zondag plaats vanuit het Dolby Theatre in Los Angeles en Union Station in dezelfde stad. De genomineerden zijn in Union Station, vergezeld van maximaal één gast.