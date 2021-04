Marvel Studios is van plan een vierde Captain America-film te maken. Volgens The Hollywood Reporter zullen Malcolm Spellman en Dalan Musson, die ook verantwoordelijk waren voor de Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier, het script schrijven.

Let op: dit bericht kan spoilers bevatten.

Het is niet duidelijk of Chris Evans, die de rol van Captain America op zich nam in de eerste drie films, terug zal keren in de nieuwe film.

De kans is groot dat Sam Wilson (gespeeld door Anthony Mackie), die in het slot van The Falcon and the Winter Soldier het iconische schild van Captain America oppakt, de hoofdrol zal spelen.

Er is nog niets bekendgemaakt over het plot of over de casting. Ook is nog onbekend wie de film gaat regisseren.