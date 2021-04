Zangeres Sia heeft met haar regiedebuut Music drie Golden Raspberry Awards, ook wel Razzies genoemd, in de wacht gesleept. De Australische is daarmee de grote 'winnares'. De organisatie van de prijzen voor de slechtste films van het jaar maakte zaterdag bekend welke producties een beeldje krijgen.

Over Music ontstond ophef omdat een autistisch personage in de film niet door iemand met autisme werd gespeeld. Een paar maanden geleden verraste Sia critici nog toen ze met haar door recensenten gekraakte film werd genomineerd voor twee Golden Globes.

Die beeldjes won de zangeres uiteindelijk niet, maar Music leverde haar dus wel drie Razzies op. De film 'won' in de categorieën slechtste actrice (Kate Hudson) en slechtste vrouwelijke bijrol (Maddie Ziegler), en Sia zelf werd 'gekroond' tot slechtste regisseur.

Borat Subsequent Moviefilm, die zondag ook kans maakt op twee Oscars, won twee Razzies. Beide prijzen gingen naar Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump die in een veelbesproken scène in de comedy van Sacha Baron Cohen te zien is.

Het fragment, dat met een verborgen camera werd gefilmd, deed stof opwaaien omdat hij zijn hand bij zijn kruis had tijdens een interview met de minderjarige Tutar, die gespeeld werd door de 24-jarige actrice Maria Bakalova. Giuliani kreeg de award voor de slechtste mannelijke bijrol en - samen met zijn rits - die voor de slechtste combinatie op het scherm.

De prijs voor de slechtste film van het jaar ging naar de documentaire Absolute Proof. Daarin vertelt Mike Lindell, van kussenfabrikant MyPillow, waarom hij zeker weet dat niet Joe Biden maar Trump vorig jaar de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen en dat er fraude is gepleegd. Tindell kreeg ook de Razzie voor de slechtste acteur.