Voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton adviseert haar volgens op Twitter om de film Quo Vadis, Aida te gaan kijken. De film met de Nederlandse acteurs Raymond Thiry en Reinout Bussemaker dingt in de nacht van zondag op maandag mee om een Oscar.

Quo vadis, Aida?, dat vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen het leven. De Nederlandse acteurs spelen Nederlandse VN-militairen.

De 73-jarige Clinton, die in 2008 de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor van Donald Trump, heeft de film al gezien en adviseert iedereen hetzelfde te doen: "Het geef een onverhulde blik op hoe genocidaal geweld kan ontstaan."

Naast Quo vadis, Aida? is er ook kans op Nederlands succes met de korte film The Letter Room, met acteur Oscar Isaac in de hoofdrol. De film is geproduceerd door de Nederlandse Sofia Sondervan, die na de middelbare school naar New York verhuisde.