De Oscars worden in de nacht van zondag op maandag (tussen 2.00 uur en 5.00 uur Nederlandse tijd) dan eindelijk uitgereikt. Die verschuiving van datum - normaal worden de beeldjes eind februari of begin maart uitgereikt - is niet het enige wat dit jaar anders is. NU.nl zet alles voor je op een rijtje.

De 93e editie van de Oscars werd vorig jaar juni verschoven van 28 februari naar 25 april vanwege de grote impact van het coronavirus op de filmwereld. Met de beslissing wilde de Academy of Motion Picture Arts and Sciences filmmakers "de flexibiliteit bieden die ze nodig hebben om hun films af te maken en uit te brengen zonder gestraft te worden voor iets waar niemand iets aan kan doen."

De Oscars worden uitgezonden vanuit verschillende locaties, namelijk het Dolby Theatre (traditiegetrouw het toneel) en de hal van treinstation Union Station in Los Angeles. In Dolby Theatre vindt het showgedeelte plaats en in Union Station zitten de genomineerden. Behalve de genomineerden en hun naasten is er geen publiek aanwezig.

In Londen is daarnaast een zogenoemde 'hub' waar Europese genomineerden de ceremonie ook kunnen volgen. In eerste instantie wilde de Academy dat alle kanshebbers naar Los Angeles zouden komen, maar daar kwam al snel kritiek op vanwege alle reisbeperkingen die het gevolg zijn van het coronavirus.

Een recordaantal van 238 documentaires werd in totaal ingediend door makers die hoopten op een Oscar. Dat zijn er tientallen meer dan in eerdere jaren. Het gaat de afgelopen jaren goed met documentaires, maar de stijging lijkt ook een gevolg van aangepaste regels van de Academy.

Zo mocht een documentaire al worden ingezonden als deze was geselecteerd voor twee filmfestivals op een lijst van 22 filmfestivals - of die nou plaatsvonden of niet. Ook winst bij een filmfestival was een reden voor inzending.

Vertoningen in de bioscoop waren dit jaar niet verplicht voor films die wilden meedingen naar een prijs, uiteraard ook weer vanwege het coronavirus. Als een film te zien was op een streamingdienst, via video on demand of in een drive-inbioscoop, was dat ook goed.

In Nederland is de uitreiking te volgen via de zender Fox, te vinden in het zenderpakket van Ziggo, KPN en T-Mobile.