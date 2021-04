Remco Mastwijk liep met zijn bedrijf Filmmore, dat de visuele effecten voor Oscar-kandidaat Quo vadis, Aida? verzorgde, tegen verschillende uitdagingen aan. Zo moest het in de film over de Val van Srebrenica onder meer lijken alsof er een menigte van tienduizenden mensen bij de compound van de aanwezige Dutchbatters stond.

"Srebrenica moest eruitzien alsof er een oorlog woedde. Er was vernietiging, er reden tanks door de straten", schetst Mastwijk in gesprek met NU.nl.

Filmmore werkt al jaren samen met de producent van de film, N279, en kwam zo aan de opdracht. In de praktijk ging dat als volgt. Het bedrijf kreeg het script te zien en ontving een briefing van de regisseur waaruit duidelijk werd in welke scènes visuele effecten nodig waren. Vervolgens vertrok supervisor Stefan Beekhuijzen van het visual-effectsteam voor acht weken naar Bosnië, waar de film gedraaid werd.

Slimme oplossingen binnen het budget

Volgens Mastwijk is het vaak zoeken naar slimme oplossingen die binnen het budget passen. "Je kunt tanks bijvoorbeeld in 3D bouwen, maar daarvoor had het budget veel hoger moeten zijn. In dit geval waren er een paar tanks beschikbaar die we op een andere locatie hebben kunnen draaien. De supervisor heeft deze vervolgens 'uitgeknipt' en kon het doen lijken alsof er vele tanks tegelijk door de straten reden."

Voor de menigte van 40.000 mensen die zich bij de compound verzamelde, ging een gelijksoortig verhaal op. "Dat werd opgenomen met een groep mensen die vele malen kleiner was. Groepjes mensen moesten zich steeds verplaatsen naar een andere plek met andere kleding aan. Op een snikheet grasveld. Digitaal gezien was dit de grootste uitdaging."

De menigte buiten de compound. De menigte buiten de compound. Foto: Cinéart

Meer dan 150 shots met visuele effecten

Na de draaiperiode zat het werk van Filmmore er nog niet op. "Sterker nog, toen begon het pas", zegt Mastwijk. "Na de opnamen wordt de film gemonteerd en in de montage kom je altijd dingen tegen die anders uitpakken dan je had gehoopt."

Uiteindelijk waren er in Quo vadis, Aida? meer dan 150 visual-effectsshots waaraan kleine of grote bewerkingen zijn toegevoegd. "Voor een dergelijke film is dat best veel, voor een sciencefictionfilm met ruimteschepen is het uiteraard weinig."



Ter vergelijking een eveneens door Filmmore bewerkte productie: de film Girl, over een vijftienjarig meisje dat wordt geboren in een jongenslichaam, bevatte maximaal 35 shots met visuele effecten.



Al met al was een team van twintig man zo'n 180 tot 200 dagen bezig met alle effecten. "Gelukkig was er tijd, we hebben er best een langgerekte periode aan gewerkt. Zoiets gaat in fases. Aan het eind komen we in wat wij crunch time noemen, dan moeten alle shots in perfectie worden aangeleverd voor de definitieve kleurcorrectie".