Nog een paar dagen geduld en dan weten we waar de belangrijkste filmprijzen van het jaar naartoe gaan. Normaal gesproken heeft een groot publiek de genomineerde films al ergens kunnen zien, maar vanwege de coronacrisis is dat nu anders. NU.nl zet op een rijtje waar je welke film kunt zien.

Veel hangt af van het moment waarop de bioscopen weer open mogen. Momenteel is dat nog niet duidelijk. De regering kondigde onlangs een stappenplan aan, waarbij stap 3 - die mogelijk in mei ingaat - inhoudt dat culturele instellingen weer open mogen. Of dat ook echt gebeurt, hangt echter af van de vaccinatiegraad en het aantal besmettingen op dat moment.

In de categorie beste film zijn de onderstaande films genomineerd. Met tien nominaties is Mank dit jaar de grootste kanshebber. De filmbiografie over scenarist Herman J. Mankiewicz - die zelf een Oscar voor zijn meesterwerk Citizen Kane won - maakt kans op de beeldjes voor de beste film, beste regie en beste originele filmmuziek. Mogelijk gaat hoofdrolspeler Gary Oldman er met de Oscar voor de beste acteur vandoor en wint Amanda Seyfried een Oscar voor haar bijrol in Mank.

The Father

Dramafilm The Father, over een vader (Anthony Hopkins) en dochter (Olivia Colman) die hun relatie door dementie zien veranderen, heeft nog geen releasedatum. Het is de bedoeling dat de film een paar weken na Quo vadis, Aida? in de bioscopen verschijnt, maar dat is dus afhankelijk van wanneer die weer open zijn. Als de bioscopen pas laat in de zomer weer open mogen, dan schuift volgens de distributeur een van de twee titels mogelijk door naar het najaar.

Atnhony Hopkins in The Father. Atnhony Hopkins in The Father. Foto: BrunoPress

Judas and the Black Messiah

Deze film over een FBI-informant die infiltreert in de Black Panther Party om de voorzitter (Daniel Kaluuya) in de gaten te kunnen houden, krijgt waarschijnlijk een bioscooppremière. Deze staat momenteel gepland voor 6 mei.

Mank

Grote kanshebber Mank heeft al even gedraaid in de bioscopen en is momenteel te zien op Netflix.

Minari

De film Minari gaat over een Koreaans-Amerikaanse familie die naar Arkansas verhuist om de Amerikaanse droom na te jagen. Het is de bedoeling dat Minari nog in de bioscopen verschijnt, maar het is onduidelijk wanneer dat gebeurt.

De cast van Minari. De cast van Minari. Foto: BrunoPress

Nomadland

Dramafilm Nomadland is vanaf 30 april te zien op Disney+ en is dan gratis toegankelijk voor alle abonnees. De film over een vrouw (Frances McDormand) die voor een modern nomadenbestaan kiest, zal in de bioscopen gaan draaien zodra de situatie dit toelaat. Voor nu staat de releasedatum op 26 mei.

Frances McDormand is een moderne nomade in Nomadland. Frances McDormand is een moderne nomade in Nomadland. Foto: BrunoPress

Promising Young Woman

De film over Cassie (Carey Mulligan) die na een mysterieuze gebeurtenis een dubbelleven gaat leiden, heeft even in de bioscoop gedraaid en is vanaf maandag beschikbaar via Amazon Prime Video.

Sound of Metal

Het verhaal van Ruben (Riz Ahmed), een drummer in een metalband die zijn gehoor verliest, is momenteel te zien op Amazon Prime Video.

The Trial of the Chicago 7

Deze film over de antioorlogsbetogingen in Chicago van eind jaren zestig was even in de bioscopen te zien en staat op Netflix.

The Trial of the Chicago 7 met onder anderen Eddie Redmayne. The Trial of the Chicago 7 met onder anderen Eddie Redmayne. Foto: BrunoPress

Films met een Nederlands tintje

Aan de uitreiking zit dit jaar een Nederlands tintje. De Bosnische film Quo vadis, Aida? over de val van Srebrenica is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste internationale film.

In de film zijn de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga te zien. Ook is de film mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279 Entertainment.

Naast Quo vadis, Aida? is er ook kans op Nederlands succes met de korte film The Letter Room. De film met Oscar Isaac in de hoofdrol is geproduceerd door de Nederlandse Sonia Sondervan, die na de middelbare school naar New York is verhuisd.

Verder is Sound of Metal gedraaid door de Nederlandse cameraman Daniël Bouquet.

Quo vadis, Aida?

Quo vadis, Aida? heeft nog geen releasedatum, maar de film komt binnen een paar weken na de heropening in de bioscopen. De distributeur gaat ervan uit dat dit op z'n vroegst in juni zal zijn.

Still uit Quo vadis, Aida?. Still uit Quo vadis, Aida?. Foto: Cinéart

The Letter Room

Het is nog niet bekend waar en wanneer deze film te zien is. Hij is vooralsnog alleen via de Amerikaanse streamingdienst Topic te zien.