De Nederlandse producent Sofia Sondervan zit zondagavond op het puntje van haar stoel in Union Station in Los Angeles, waar ze te horen krijgt of haar film The Letter Room de Oscar voor beste korte film wint. Het maakproces had nogal wat voeten in de aarde. Zo ging ze met de auto verschillende gevangenissen langs op zoek naar een locatie om te kunnen filmen.

Het idee van The Letter Room, over een gevangenisbewaker die brieven rondbrengt bij gedetineerden, zat al jaren in het hoofd van scenarioschrijver en regisseur Elvira Lind, met wie Sondervan de film maakte. De twee kennen elkaar al jaren.

"Zij maakt meestal documentaires en ik probeerde haar te overtuigen om een keer fictie te doen", vertelt Sondervan, die voornamelijk speelfilms maakt, aan NU.nl. "Toen Elvira zwanger was van haar tweede kind zag ik een opening om een in een paar maanden tijd samen iets te doen."

Het duo ging op zoek naar een gevangenis in de Verenigde Staten waar ze hun korte film, met in de hoofdrol Linds man Oscar Isaac, konden opnemen. ADX Florence, een zogenoemd supermax gevangeniscomplex in Colorado, stond bovenaan de lijst. "Dat is een van de ergste gevangenissen, het is de hel als je daar terechtkomt. Maar na een paar telefoontjes was duidelijk dat dat niet zou gebeuren dus toen zijn we dichter bij huis gaan kijken."

De producent en Lind, die inmiddels hoogzwanger was, zagen verschillende 'letter rooms' in het echt en vonden uiteindelijk een gevangenis op Long Island waar ze mochten filmen. "De omstandigheden waren verschrikkelijk. Het was meer dan 35 graden en de airco deed het niet. Het was zo heet dat de gedetineerden in ondergoed op bed lagen en gewoon niks konden. En daar zaten wij tussenin met een kleine crew en een zwangere Elvira."

De opnamen waren binnen vijf dagen afgerond en eind november 2019 was de hele film klaar. In eerste instantie zou The Letter Room te zien zijn op Tribeca, maar vanwege het coronavirus vond dat filmfestival vorig jaar alleen online plaats. Bij de komende editie in juni is de film wel te zien.

'Vergeten dat film was ingestuurd'

Vlak voor de shortlist met nominaties voor beste korte film werd aangekondigd, werd Sondervan pas weer herinnerd aan het feit dat The Letter Room was ingestuurd voor de Oscars.

"Eigenlijk waren Elvira en ik dat vergeten. Iemand belde me de avond voor de shortlist bekend werd en toen kon ik natuurlijk niet slapen. Toen we hoorden dat we uiteindelijk kans maakten op een Oscar, zijn we een drankje gaan drinken in een bar. Het was voor het eerst in een jaar tijd dat dat überhaupt weer kon."

Sondervan vloog afgelopen week alvast naar Los Angeles voor de ceremonie. "Het is echt heel spannend. Vooral omdat ik nu hier ben en het hotel vol zit met Oscar-mensen."