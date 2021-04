Angelina Jolie besloot om het regisseren op een lager pitje te zetten na haar scheiding met Brad Pitt. In gesprek met Entertainment Weekly vertelt de regisseur en actrice dat ze vaker thuis wilde zijn.

De laatste film die Jolie regisseerde, was First They Killed My Father uit 2017. "Ik vind regisseren geweldig, maar omdat er een verandering in mijn familiesituatie plaatsvond was dat voor mij de afgelopen tijd niet mogelijk", vertelt de filmmaker.

"Ik had werk nodig dat korter van duur was, waardoor ik meer thuis kon zijn. Dus daarom heb ik weer wat acteerklussen aangenomen. Dat zit erachter", aldus Jolie, die binnenkort te zien is in de thriller Those Who Wish Me Dead.

In november 2020 werd bekend dat Jolie weer gaat regisseren. Ze werkt mee aan Unreasonable Behaviour, een film gebaseerd op de gelijknamige autobiografie uit 1990. De actrice en regisseur verfilmt het leven van de Britse oorlogsfotograaf Don McCullin, die onder meer de oorlog in Vietnam vastlegde. Jolie's film Unbroken uit 014 werd genomineerd voor drie Oscars.

Jolie vroeg in 2016 de scheiding van Pitt aan, die nog altijd niet afgerond is. Hun zes kinderen Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en tweeling Knox en Vivienne (14) verblijven voornamelijk bij haar. Oudste zoon Maddox zou zelfs geen contact meer met zijn vader willen hebben.