Whoopi Goldberg is bezig met een filmscript voor een superheldenfilm met een oudere zwarte vrouw in de hoofdrol, vertelt ze aan Variety.

"Sinds ik klein ben, ben ik geobsedeerd door superhelden", aldus de 65-jarige actrice. "Zij redden constant de aarde. Maar weet je wie écht de aarde gaan redden? Oudere zwarte vrouwen."

Goldberg won in 1990 een Oscar voor haar bijrol in Ghost en was daarmee de eerste zwarte vrouw die in de voorbije vijftig jaar een beeldje kreeg. Hattie McDaniel was de eerste zwarte persoon ooit die een Oscar won. Ze ontving de prestigieuze filmprijs in 1940 voor haar bijrol in Gone with the Wind.

Halle Berry was in 2002 de eerste zwarte vrouw die een Oscar kreeg voor beste actrice, dankzij haar spel in Monster's Ball. "Het was een prachtig moment", vindt Goldberg. "Ik moest een traantje laten, want ik had altijd gehoopt dat ik die prijs zou winnen. Maar je krijgt niet altijd wat je wil, soms krijg je wat je nodig hebt."