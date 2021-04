De populaire sitcom How I Met Your Mother krijgt een spin-off met Hilary Duff in de hoofdrol. Streamingdienst Hulu heeft tien afleveringen van How I Met Your Father besteld, schrijft Deadline woensdag.

Plannen voor de spin-off bestonden al langer, maar liepen eerder op niets uit. In plaats van eerst een pilot te laten maken, heeft Hulu meteen een hele reeks besteld.

De opzet van de plot lijkt op die van How I Met Your Mother. Het hoofdpersonage, Sophie, vertelt in het jaar 2021 aan haar zoon hoe ze haar vader heeft ontmoet. Het origineel draaide om Ted die in het jaar 2030 zijn kinderen vertelde over gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot zijn ontmoeting met hun moeder. Zijn zoektocht begon in het jaar 2005.

De spin-off wordt gemaakt door Isaac Aptaker en Elizabeth Berger maar de originele bedenkers, Carter Bays en Craig Thomas, doen ook mee aan het project. Wanneer de eerste afleveringen te zien zijn, is nog niet bekend.

How I Met Your Mother liep van 2005 tot 2014 en telt in totaal negen seizoenen. De hoofdrollen werden gespeeld door Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris en Alyson Hannigan.

De show is een opsteker voor de 33-jarige Duff. Zij zou momenteel eigenlijk bezig zijn met een reboot van Lizzie McGuire, maar pogingen om de serie nieuw leven in te blazen mislukten eind vorig jaar.