Aanwezigen hoeven komende zondag bij de uitreiking van de Oscars geen mondkapjes te dragen als de camera's draaien. De bezoekers zijn gevraagd tijdens de pauzes voor de reclames, waarin zij meer bewegingsvrijheid hebben, hun mond en neus wél te bedekken, meldt Variety.

De ceremonie volgt daarbij de regels die momenteel gelden voor alle film- en televisieopnames in de Amerikaanse stad Los Angeles.

In Union Station in die stad, waar het gros van de Academy Awards wordt uitgereikt, kunnen maximaal 170 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Omdat die groep voor een groot deel uit de crew bestaat, worden andere genodigden op gezette tijden in en uit de treinterminal geëscorteerd.

Alle aanwezigen moeten voor binnenkomst hun temperatuur laten checken en minimaal drie coronatests hebben ondergaan in de dagen voorafgaand aan de ceremonie.

Voor de genomineerde filmmakers en acteurs wordt toch een kleine versie van de normaliter enorme rode loper uitgerold. Daarvoor is maar een klein deel van de binnenlandse en buitenlandse pers uitgenodigd. Verslaggevers moeten ruim 2 meter afstand houden van de genomineerden die zij interviewen.

Regisseur Steven Soderbergh, dit jaar een van de producenten van de show, liet afgelopen weekend in een persconferentie weten dat mondkapjes een belangrijk onderdeel zullen zijn van het "verhaal" dat centraal staat tijdens de uitreiking. "Als dat nogal cryptisch klinkt; dat is ook de bedoeling", zei hij daarbij.

Het Dolby Theatre is de andere locatie waar een deel van de uitzending plaatsvindt. Welke functie het theater precies heeft in de ceremonie, is nog niet bekend.