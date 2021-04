Het vervolg op de Downton Abbey-film uit 2019 moet met Kerst dit jaar in de bioscoop verschijnen. De volledige cast keert terug voor de tweede film op basis van de televisieserie, melden de makers maandag via het officiële Downton Abbey-account op Twitter.

Julian Fellowes, die de televisieserie en de eerste film schreef, is weer verantwoordelijk voor het script. Naast de volledige cast van de eerste film en Dominic West waarvan onlangs al bekend werd dat hij een rol zou krijgen, zijn ook Hugh Dancy, Laura Haddock en Nathalie Baye in de tweede film te zien.

Onder anderen Hugh Bonneville, Maggie Smith, Imelda Staunton en Jim Carter maken deel uit van de originele cast.

De productie van de film is sinds vorige week van start gegaan. Op 22 december moet het vervolg in de bioscoop te zien zijn.

Downton Abbey was van 2010 tot en met 2015 zes seizoenen lang te zien. De serie speelt zich af tussen 1912 en 1926 op het landgoed van de welgestelde familie Crawley. De eerste film verscheen in 2019. Hierin is te zien hoe de Crawleys zich voorbereiden op een bezoek van de koning en koningin aan hun kasteel.