De musical Annette, met hoofdrollen voor Adam Driver en Marion Cotillard, is de openingsfilm van het filmfestival van Cannes. De Nederlandse zangeres Laura Jansen speelt een bijrol in de musicalfilm.

"Ik vind het ontzettend leuk om te delen dat ik een rolletje heb in de nieuwe film van Leos Carax", twittert Jansen. "Hou je ogen open voor de schattige en zingende verpleegkundige nummer twee."

Het filmfestival in Cannes vindt doorgaans plaats in mei, maar is dit jaar verplaatst naar 6 tot en met 17 juli. De musical Annette, die draait om stand-upcomedian Henry (Driver) en de beroemde zangeres Ann (Cotillard), zal op de eerste dag van het festival in première gaan.

De fysieke editie van Cannes werd vorig jaar vanwege het coronavirus afgeblazen. Er vond toen een kleinschalige online editie in de vorm van een filmbeurs voor professionals plaats.

De details van de komende editie zijn nog niet vastgelegd. Wel is duidelijk dat regisseur Spike Lee optreedt als voorzitter van de jury, die bepaalt aan wie de prestigieuze filmprijzen worden toegekend.