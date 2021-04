Zolang de vier leden van ABBA nog leven, is er weinig kans dat er een film over Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad wordt gemaakt. Ulvaeus ziet een ABBA-versie van films als Bohemian Rhapsody (over Queen) en Rocketman (over Elton John) niet gebeuren, zegt hij tegen de BBC.

"Ik denk eigenlijk niet dat we dat willen", vertelt de 75-jarige Ulvaeus. "Zolang ik leef wil ik in ieder geval niet dat een acteur mij speelt in een bioscoopfilm. En ik denk dat de anderen daar ook niet om staan te springen."

Er zijn al wel verschillende voorstellen geweest, bevestigt Ulvaeus. De Zweed denkt dat een film over ABBA echter niet zo leuk zou zijn omdat er geen 'happy end' is. "Dat zou wel een beetje triest zijn, nietwaar?"

Officieel is ABBA nooit uit elkaar gegaan. De populaire popgroep nam in 1983 een pauze, maar kwam daarna nooit meer bij elkaar, mede door de stukgelopen huwelijken van de vier leden. In 2018 kondigde de groep wel nieuwe muziek aan, die te horen zou zijn in een digitale tour met de hologrammen van de vier leden. Die is er tot dusver nog niet gekomen.

Eerder werden wel twee films gemaakt waarvoor de muziek van ABBA als basis diende. Mamma Mia! en Mamma Mia! Here We Go Again gingen echter niet over de groep zelf.