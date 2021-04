Regisseur George Miller begint in juni met de opnames van Furiosa, de prequel op zijn Mad Max: Fury Road uit 2015. De film wordt opgenomen in de Australische staat New South Wales, liet de filmmaker dit weekend weten en wordt het grootste filmproject dat tot dusver in het land is gemaakt.

Volgens Australische media kunnen zo'n 850 mensen van de lokale bevolking aan de slag op de filmset en draagt het ongeveer 350 miljoen Australische dollar bij aan de lokale economie (ruim 226 miljoen euro).

Anya Taylor-Joy speelt de titelrol in Furiosa. De The Queen's Gambit-actrice neemt daarmee het stokje over van Charlize Theron, die het personage speelde in Fury Road.

Deze film maakt onderdeel uit van de Mad Max-reeks die in 1979 startte met Mel Gibson in de rol van Max, een politieagent in een post-apocalyptische wereld waarin motorbendes de macht over dreigen te nemen.

Alhoewel Theron helemaal achter Millers plannen staat om het verhaal van Furiosa verder te vertellen, liet ze vorig jaar aan The Hollywood Reporter weten dat het een bittere pil is om de rol over te dragen. "Het is zeker een beetje hartverscheurend. Ik hou zo van dat personage, en ik ben dankbaar dat ik onderdeel was van haar creatie. Ze is iemand aan wie ik altijd ben blijven denken."

Furiosa moet in juni van 2023 in de bioscopen te zien zijn. Eerder werd al bekend dat ook Chris Hemsworth en Yahya Abdul Mateen II te zien zijn in de film.