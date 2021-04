Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week onder andere een sitcom van Jamie Foxx, Charlize Theron als actiebaas en de documentaire over het leven van rapper Snelle.

Series

My Love: Six Stories of True Love (seizoen 1)

Netflix duikt voor de documentairereeks My Love: Six Stories of True Love in de wereld van zes stellen uit verschillende delen van de wereld. We zien tedere portretten over hun langdurige liefde, gefilmd gedurende een jaar.

The Circle (seizoen 2)

The Circle is een mix van een sociaal experiment en keiharde competitie. Het draait om online deelnemers die er lustig op los flirten, faken en bonden - allemaal voor een geldbedrag van 100.000 dollar.

Dad Stop Embarrassing Me! (seizoen 1)

Jamie Foxx schittert in zijn eigen sitcom, waarin hij een alleenstaande vader en eigenaar van een cosmeticabedrijf speelt die erg moet wennen wanneer zijn koppige dochter opeens bij hem intrekt.

1 Bekijk hier de trailer van Dad Stop Embarrassing Me!

Why Are You Like This (seizoen 1)

In deze Australische sitcom worstelen twintigers Mia, Penny en Austin met alle uitdagingen rondom onder meer hun banen, relaties en vriendschappen. Dit gaat op vrijwel alle gebieden helemaal mis, want de drie zijn (nog) niet bepaald verantwoordelijke volwassenen.

Hello, Me! (seizoen 1)

Deze Zuid-Koreaanse romantische serie, gebaseerd op een boek, confronteert de hoofdpersoon - een vrouw die zich ellendig en onsuccesvol voelt - opeens met haar veel pittigere jongere zelf. Die eist verandering, en wel nu.

Fast & Furious Spy Racers (seizoen 4)

Deze week keerde DreamWorks Animations Fast & Furious-animatieserie terug met het vierde seizoen. Hierin nemen Tony Toretto (het neefje van Dominic, gespeeld door Vin Diesel) en zijn crew het op tegen criminelen, die hen hebben laten opdraaien voor een misdaad. Lukt het ze om hun naam te zuiveren?

1 Bekijk de trailer van het vierde seizoen van Fast & Furious: Spy Racers

The Real Housewives of Beverly Hills (seizoen 3 en 4)

Naast The Circle kun je ook nog meer reality-tv toevoegen aan je bingelijstje: er staan afleveringen van The Real Housewives of Beverly Hills klaar. En niet getreurd: seizoen 3 en 4 zitten vol met meer drama dan je kunt bijhouden.

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

- Sisyphus (seizoen 1)

- Seraph of the End (seizoen 1 en 2)

- Mighty Express (seizoen 3)

Films

Snelle: zonder jas naar buiten

De carrière van rapper en zanger Snelle schoot de afgelopen jaren omhoog. In zijn eigen Netflix-documentaire krijgen we meer te zien van zijn creatieve proces en maken we kennis met de belangrijkste mensen uit zijn privéleven.

Kankerlijers

De ontroerende en komische Nederlandse film Kankerlijers volgt een stel (letterlijk) doodzieke tieners die in een ziekenhuis op de afdeling kinderoncologie liggen. De komst van Gina geeft het deprimerende ziekenhuisleven van patiënten Nick, Iwan, Olivier en Pepijn een flinke boost.

1 Bekijk hier de trailer van Kankerlijers

Love and Monsters

Zeven jaar na een verwoestende apocalyps - de wereld wordt nu bewoond door allerlei monstermutaties - besluit de sympathieke, maar ongelukkige Joel (Dylan O'Brien) zijn ondergrondse survivalbunker te verlaten. Hij gaat op zoek naar zijn ex (Jessica Henwick), met alle levensgevaarlijke gevolgen van dien.

Atomic Blonde

Deadpool 2- én John Wick-regisseur David Leitch kwam in 2017 met een keiharde actietopper: Atomic Blonde. Hierin onderzoekt Charlize Theron als een undercover MI6-agent in Berlijn de moord op een collega tijdens de Koude Oorlog. List, bedrog, je hakken gebruiken als moordwapen: een must watch voor elke actiefanaat.

Why Did You Kill Me?

Netflix brengt ons deze week ook weer een true crime-documentaire. Why Did You Kill Me? focust zich op de moord op een jonge vrouw, Crystal Theobald. Die moord was op het oog behoorlijk willekeurig, waardoor rechercheurs met de handen in het haar zaten. Ondertussen gooide moeder Belinda Lane het over een hele andere boeg: ze maakte een nep Myspace-profiel aan om in contact te komen met mogelijke verdachten.

1 Bekijk hier de trailer van Why Did You Kill Me?

Deze films verschenen afgelopen week ook op Netflix:

- Lizzie

- Mannen van Mars

- The Soul

- Gantz: O

- Self/less

- Uppena

- Two Distant Strangers

- New Gods: Nezha Reborn

- Ajeeb Daastaans

- Arlo de alligatorjongen

- Into the Beat

- Six Minutes to Midnight

- Ride or Die

- Furry Vengeance

- Hart Beat

- De Kinderen van Truus (documentaire)