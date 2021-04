De Engelse actrice Helen McCrory, bekend van rollen in onder meer Peaky Blinders en Harry Potter, is op 52-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Haar man, acteur Damian Lewis, maakte haar overlijden vrijdagmiddag op Twitter bekend.

"Met een gebroken hart moet ik aankondigen dat de machtige en mooie vrouw die Helen McCrory is, is overleden na een heldhaftige strijd tegen kanker", vertelt Lewis op het sociale medium. Hij schrijft dat McCrory vredig is overleden omringd door de liefde van haar familie en vrienden. "Ze is gestorven zoals ze leefde. Zonder angst."

McCrory, die in 1994 haar eerste rol speelde, brak in 2006 bij een groter publiek door dankzij haar rol als Cherie Blair (de vrouw van Tony Blair) in de film The Queen. De actrice was vervolgens in de laatste drie Harry Potter-films te zien als Narcissa Malfoy. Ook speelde ze rond dezelfde tijd een minister in de James Bond-film Skyfall.

McCrory was behalve in films ook regelmatig in televisieseries te zien. Zo speelde ze een rol in Penny Dreadful en had ze als Polly een terugkerende rol in Peaky Blinders.