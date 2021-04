John Corbett, die als het personage Aidan Shaw in Sex and the City en een van de filmvervolgen te zien was, zal zijn opwachting maken in het vervolg op de televisieserie.

"Ik ga het doen", vertelt de 59-jarige acteur aan Page Six. "Ik heb er enorm veel zin in." Hij laat daarnaast weten dat hij "mogelijk in best wat afleveringen te zien zal zijn".

Corbett speelde 22 afleveringen mee in Sex and the City en vertolkte de rol van Aidan Shaw, de ex-verloofde van hoofdpersonage Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). De acteur was ook te zien in Sex and the City 2, de tweede film die van de populaire televisieserie werd gemaakt.

De nieuwe serie heet And Just Like That..., en richt zich op de levens van Carrie Bradshaw, Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Het personage Samantha Jones (Kim Cattrall) keert niet terug.

De personages zijn inmiddels vijftigplussers en hebben op liefdesgebied en in hun vriendschap weer het nodige meegemaakt. Vooralsnog beginnen de opnames deze lente in New York. Er worden tien afleveringen gefilmd van dertig minuten.

Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. De Sex and the City-films verschenen in 2008 en 2010.