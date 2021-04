Naast Phoebe Waller-Bridge en Harrison Ford is ook Mads Mikkelsen te zien in het vijfde deel van de Indiana Jones-filmreeks, meldt Deadline.

Welke rol de 55-jarige Mikkelsen krijgt, is nog niet bekendgemaakt.

Eind vorig jaar tekende de Deense acteur ook al voor een rol in een zogenoemde franchise. Hij nam toen de rol van Johnny Depp in de Fantastic Beasts-reeks over vanwege een rechtszaak tussen Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard.

Het is de bedoeling dat de opnames van Indiana Jones deze zomer van start gaan. De film wordt geregisseerd door James Mangold, die het stokje overneemt van Steven Spielberg. Spielberg, die wel als producent bij het project betrokken blijft, regisseerde de eerste vier Indiana Jones-films.