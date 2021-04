Renée Zellweger gaat de hoofdrol spelen in de film The Back Nine, meldt Deadline woensdag. De comedy gaat over een golfster die op latere leeftijd die sport weer oppakt en is geschreven door Michael Patrick King, de scenarist van Sex And The City.

Het is de eerste rol voor Zellweger na Judy, de biopic over Judy Garland waar de actrice vlak voor de coronacrisis een Oscar voor won.

De vrouw die ze gaat spelen, Casey Jones, gaf ooit haar golfcarrière op zodat haar man als professional aan de slag kon in die sport. Maar als 25 jaar later haar huwelijk lijkt te stranden en haar zoon uit huis gaat, besluit ze haar clubs af te stoffen om nog een keer een poging te wagen om profgolfer te worden.

Het is nog niet duidelijk of de opnames al zijn gepland en wanneer de film te zien moet zijn.