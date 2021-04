Er is toch een vijfde seizoen in de maak van de Franse Netflix-serie Call My Agent, meldt Variety woensdag. Ook wordt er een filmvervolg gemaakt op de serie, waarover eerder werd aangekondigd dat het vierde seizoen ook het laatste zou zijn.

Call My Agent, in het Frans uitgebracht onder de titel Dix Pour Cent, gaat over een agentschap van bekende filmsterren. Veel bekende acteurs, onder wie Sigourney Weaver en Jean Reno, zijn als zichzelf in de serie te zien.

Het eerste seizoen werd uitgezonden in 2015 en later werd het ook internationaal vertoond via Netflix. Hierdoor werd de serie ook buiten Frankrijk een groot succes.

Het filmvervolg is momenteel in productie en zal nog voor het vijfde seizoen verschijnen. De opnames starten naar verwachting eind 2021 of begin 2022. In de film zal een prominente rol zijn voor het personage Andrea Martel (gespeeld door Camille Cottin). Ook de rest van de cast keert terug.

Het vijfde seizoen van de serie zal zich na de gebeurtenissen uit de nog titelloze film afspelen.

Producenten Aurélien Larger en Harold Valentin, die ook aan de eerste vier reeksen meewerkten, zijn wederom bij de productie betrokken.