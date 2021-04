Mamoun Elyounoussi maakt steeds minder vaak mee dat hij voor de rol van een Marokkaans personage wordt gecast. De acteur, bekend van rollen in Sesamstraat en Mocro Maffia, denkt dat dit komt doordat jonge regisseurs minder aan typecasting doen.

"Die zijn opgegroeid met alles om zich heen. Voor hen is dat normaal. Dat is heel mooi om te zien", zegt Elyounoussi in een interview met Panorama.

Toch reageert de acteur nog steeds verbaasd als hij in een script een typisch Nederlandse naam ziet staan: "Ik krijg nu ook uitnodigingen voor audities en dan zie ik de naam Kees staan. Soms schrik ik er zelf nog even van, haha. Maar goed, dat is wel waar ik altijd van droomde. En dat is ook waar we naar toe moeten met zijn allen."

Op de vraag of de Nederlandse acteur van Marokkaanse afkomst denkt dat de serie Mocro Maffia het stereotiepe beeld van 'de criminele Marokkaan' verstevigt, antwoordt hij: "Dat is een lastige. Ik hoop het niet."

De serie heeft volgens Elyounoussi een duidelijke boodschap: "Ik weet natuurlijk niet hoe mensen het zien. Maar de insteek was dat hoe mooi en verleidelijk het ook lijkt om voor het verkeerde pad te kiezen, je er uiteindelijk niets aan hebt. Het loopt met bijna niemand in de serie goed af. Dat is de boodschap waarvan ik hoop dat die wordt opgepakt. Dat je er dus juist beter niet aan kunt beginnen."

Wat is typecasting? Als een acteur steeds weer voor eenzelfde soort rol of eenzelfde soort film wordt gevraagd, spreken we van typecasting

In Nederland wordt vaak het geval van acteur Joop Doderer genoemd. Hij speelde twintig jaar lang het personage Swiebertje en kwam daar eigenlijk nooit meer los van.

Maar typecasting kan ook ontstaan als iemands uiterlijke kenmerken samenvallen met die van een personage, ook al hebben zij helemaal niet dezelfde nationaliteit.

'Ik wil vaker eigen projecten doen'

Vanaf zondag 9 mei is Elyounoussi te zien in Thuisfront, de nieuwe BNNVARA-serie van regisseur Tim Oliehoek. Daarin speelt Elyounoussi een ex-militair met een posttraumatische stressstoornis. In de toekomst hoopt de acteur dat hij een eigen film kan maken.

"Ik ben daar al mee bezig. Een korte film die in première moet gaan bij het Nederlands Film Festival. Een verhaal dat ik zelf heb geschreven en ook zelf wil regisseren. Acteren blijf ik doen, maar in de toekomst wil ik vaker eigen projecten gaan doen, waarbij ik alle touwtjes in handen heb."