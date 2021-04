Natalie Portman gaat de hoofdrol spelen in de verfilming van het boek The Days of Abandonment van de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante, meldt The Wrap. De actrice gaat de film, die gemaakt wordt voor HBO, ook coproduceren.

The Days of Abandonment uit 2002, in het Nederlands uitgegeven als Dagen van verlating, vertelt over een vrouw die na een huwelijk van vijftien jaar ineens verlaten wordt door haar man en alleen met hun twee kinderen achterblijft.

De film wordt geschreven, geregisseerd en mede geproduceerd door Maggie Betts. Zij maakte in 2010 haar debuut in de filmwereld met de documentaire The Carrier, die ze maakte op basis van haar eigen ervaringen van haar strijd tegen aids in Zuid-Afrika.

Portman was voor het laatst te zien in Avengers: Endgame uit 2019. Ook verzorgt ze een stem in de Marvel-serie What If?, die komende zomer verschijnt.