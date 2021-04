Het tweede seizoen van Bridgerton laat nog even op zich wachten, maar een derde en vierde seizoen zijn door Netflix dinsdag bevestigd.

Onlangs werd al duidelijk dat hoofdrolspeler Regé-Jean Page, die the Duke of Hastings speelde, niet zal terugkeren voor het volgende seizoen. Zijn tegenspeelster, Phoebe Dynevor, keert wel terug als Daphne.

De serie is een adaptatie van de Bridgerton-boekenreeks van Julia Quinn en volgt voor het grootste deel die verhaallijnen. Bridgerton wordt geproduceerd door Shonda Rhimes, die eerder Grey's Anatomy en Scandal maakte.

Chris Van Dusen, de andere maker van de serie, liet eerder al weten ook graag acht seizoenen te maken, waarin net als in de boeken een van de kinderen uit de familie centraal staat.

Het kostuumdrama draait om de families Bridgerton en Featherington. Voor de dochters in deze families wordt een geschikte huwelijkspartner gezocht. Netflix maakte bekend dat Bridgerton in de eerste week na de première door ruim 63 miljoen huishoudens bekeken is.