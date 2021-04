Hank Azaria heeft zich verontschuldigd voor het feit dat hij als stemacteur jarenlang de stem van het Indiase karakter Apu in de cartoonserie The Simpsons insprak. De acteur beseft dat hij Apu neerzette als een stereotype.

Azaria maakte begin 2020 al bekend dat hij stopte met het inspreken van de stem, maar gaat daar in de podcast Armchair Expert dieper op in.

"Ik heb daar niet goed genoeg over nagedacht en besef dat ik daarmee veel mensen heb gekwetst. Ik heb bijna het gevoel dat ik naar India moet afreizen om daar elke inwoner persoonlijk mijn excuses aan te bieden. Het was verkeerd wat ik deed en ik vind het vooral erg dat ik er jarenlang niks verkeerds in zag. Die onwetendheid van mezelf, daar schaam ik me voor", aldus Azaria.

De producenten van The Simpsons lieten begin vorig jaar weten dat een gekleurd personage niet langer vertolkt wordt door een witte persoon, wat bij Apu het geval was.

Wat Azaria's ogen opende, was een gesprek dat hij voerde met een Indiase klasgenoot van zijn zoon. "Hij had The Simpsons nog nooit gezien, maar wist wel dat Apu een soort belediging is. Een figuur waar mensen lacherig om doen en op neerkijken."

"Dat raakte me enorm, want dat is nooit mijn bedoeling geweest. Hij vroeg me om de schrijvers in Hollywood voor betere representatie van de Indiase gemeenschap te vragen. En dat heb ik gedaan, omdat hij helemaal gelijk heeft."