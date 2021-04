Actrice Lucy Liu krijgt een rol in de superheldenfilm Shazam! Fury of the Gods, die op 2 juni 2023 moet uitkomen. Dat meldt entertainmentwebsite The Wrap maandag. De 52-jarige Amerikaanse kruipt in de rol van de schurk Kalypso.

De aanstaande film is een vervolg op de film Shazam! uit 2019. Shazam! Fury of the Gods vertelt het verhaal van tiener Billy Batson, die na het uitspreken van een speciale spreuk verandert in superheld Shazam. Billy, die nog op school zit, krijgt superkrachten en beleeft allerlei avonturen.

Niet alleen Liu is toegevoegd aan de cast van de nieuwe film, die wordt geregisseerd door David Sandberg. Ook werd bekend dat de negentienjarige Rachel Zegler een rol krijgt. Eerder werden de namen van Zachary Levi, Helen Mirren en Dwayne 'The Rock' Johnson al bekendgemaakt.

Shazam! was in zijn openingsweekend de succesvolste film wereldwijd. In totaal bracht de film ruim 300 miljoen euro op.