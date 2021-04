De film Emancipation met Will Smith in de hoofdrol wordt toch niet in de staat Georgia opgenomen. De makers van de film hebben besloten de economie van de Amerikaanse staat niet meer te willen steunen wegens een omstreden kieswet die onlangs werd ingevoerd, meldt Variety maandag.

Met de invoering van de nieuwe wet door de Republikeinen in de staat worden de mogelijkheden tot poststemmen verminderd en wordt het verboden gratis eten en drinken te verschaffen aan stemmers die in de rij staan bij stemlokalen.

De Republikeinse Partij zegt met de nieuwe wetgeving vertrouwen in het verkiezingsproces te garanderen, terwijl de Democraten vinden dat de zwarte bevolking hiermee wordt ontmoedigd te stemmen, omdat er in zwarte wijken vaak langere rijen staan.

Producenten Antoine Fuqua en Will Smith laten in een verklaring weten dat zij "geen economische steun kunnen bieden aan een overheid die wetten invoert die de mogelijkheid tot stemmen belemmert".

Volgens hen doet de nieuwe kieswet in Georgia denken aan de periode na de Amerikaanse Burgeroorlog waarbij veel Amerikanen werden belet om te stemmen. "Helaas voelen wij ons daarom genoodzaakt om de productie van onze film uit Georgia te verplaatsen naar een andere staat."

De opnames van Emancipation zouden op 21 juni starten. In de film, gebaseerd op ware gebeurtenissen uit de burgeroorlog, speelt Smith de rol van Peter, een voortvluchtige slaaf die uit Louisiana vertrekt op zoek naar vrijheid. Het is nog niet bekend naar welke staat de productie verplaatst wordt.