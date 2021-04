Frans van Gestel van het Nederlandse filmproductiebedrijf Topkapi Films is trots op de BAFTA die het Deens-Nederlandse drama Druk in de wacht heeft gesleept. Druk won zondagavond de prijs voor beste niet-Engelstalige film.

"De BAFTA's zijn een van de thermometers in deze periode voor de Oscars", zegt Van Gestel. "Maar wel een belangrijke. De race om de BAFTA was erg competitief, er waren veel goede kandidaten dit jaar. Dus dan is het fantastisch als je toch wint: we zijn heel trots."

Het is de zoveelste bekroning voor de film waarin Mads Mikkelsen een docent speelt die besluit voortaan aan het begin van zijn werkdag wat alcohol te nuttigen omdat de lessen daar beter van worden. Eerder werden al verschillende prijzen gewonnen op internationale filmfestivals.

Druk van regisseur Thomas Vinterberg is ook een van de favorieten voor de Oscar voor beste buitenlandse film, naast de Srebrenica-film Quo vadis, Aida?. Deze viste, ondanks twee nominaties, achter het net bij de BAFTA's.

De producent gaat de winst bij de Britse filmprijzen maandag "in zeer klein comité met taart vieren. Het is heel fijn als er zo'n enorm positieve energie rond een film ontstaat. De ontvangst van Druk is overal zo goed: het is een heel universeel verhaal dat voor veel mensen herkenbaar is."

Druk is naar verwachting na de zomer in de Nederlandse bioscopen te zien.