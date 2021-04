Het Nederlands Film Festival (NFF) van 2021 wordt geopend met de film Mijn vader is een vliegtuig van regisseur Antoinette Beumer. De 41e editie van het festival begint op 24 september, maakt het NFF bekend.

Auteur en regisseur Beumer, die eerder films als Loft, Soof en De gelukkige huisvrouw maakte, verfilmde de gelijknamige roman waarmee ze in 2018 debuteerde. Mijn vader is een vliegtuig gaat over een vrouw die een aangrijpende zoektocht naar haar verleden start en contact zoekt met haar vader, die al meer dan dertig jaar in een psychiatrische instelling verblijft.

De hoofdrollen worden gespeeld door Elise Schaap, Pierre Bokma, Maarten Heijmans en Stefan Rokebrand. Zij zullen allemaal aanwezig zijn bij de wereldpremière in Utrecht.

Het NFF zal, net als afgelopen jaar, in een hybride 'coronavorm' plaatsvinden. Op locatie vinden er filmpremières plaats; daarnaast kan het publiek online filmvertoningen en programma's bijwonen. Het festival duurt van 24 september tot en met 2 oktober. De kaartverkoop start deze zomer.

Mijn vader is een vliegtuig verschijnt in principe op 30 september in de Nederlandse bioscopen; distributeur September Film brengt de openingsfilm uit.