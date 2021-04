Phoebe Waller-Bridge zal naast Harrison Ford verschijnen in het vijfde deel van Indiana Jones. Het is nog niet bekend welk personage de 35-jarige actrice gaat spelen, meldt The Guardian.

De film is de opvolger van Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull uit 2008. Die kreeg gemengde recensies, maar leverde wereldwijd wel meer dan 790 miljoen dollar (bijna 664 miljoen euro) op. Het vijfde deel wordt de laatste film van de 78-jarige Ford als avonturier.

Steven Spielberg regisseerde de eerste vier films, maar draagt het stokje nu over aan James Mangold. Wel blijft Spielberg als producer betrokken bij het vijfde deel.

Waller-Bridge sleepte meerdere Emmy's, Golden Globes, Critics' Choice Awards en Satellite Awards in de wacht met de serie Fleabag. Ze lanceerde begin vorig jaar in Londen haar eigen productiehuis Wells Street Films.

Ook is de actrice samen met Donald Glover bezig met een remake van de actiecomedy Mr. and Mrs. Smith in de vorm van een serie. De acteurs zullen niet alleen de hoofdrollen spelen, maar zijn ook verantwoordelijk voor de productie van de serie.

Het vijfde deel van Indiana Jones, met nog onbekende titel, komt op 29 juli 2022 uit.