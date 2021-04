Prins William, die de voorzittersfunctie bekleedt in het BAFTA-bestuur, zal zondag niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Britse filmprijzen. Reden voor zijn afwezigheid is het overlijden van prins Philip (99), de grootvader van William. Dat bevestigt Kensington Palace volgens Britse media.

Zondag zou William via een videoverbinding een toespraak houden tijdens de BAFTA-uitreiking, die zou gaan over de veerkracht die de filmwereld het afgelopen jaar heeft laten zien. Het is nog niet bekend of William vervangen wordt.

William zou zaterdag opnames hebben voor een gesprek over de filmindustrie in coronatijden, maar deze zijn ook afgezegd.

De BAFTA's gelden jaarlijks als de belangrijke graadmeter voor de Oscars, die eind april worden verdeeld. In Londen is het drama Nomadland, een van de grote prijswinnaars van het afgelopen filmseizoen, de favoriet met zeven nominaties. Ook de coming-of-agefilm Rocks maakt zeven keer kans.

De Bosnische film Quo Vadis, Aida?, over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide door Bosnisch-Servische troepen, is genomineerd voor twee BAFTA's. De film heeft een Nederlands tintje doordat er verschillende Nederlandse acteurs in meespelen, onder wie Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga.

William is sinds 2010 president van de British Academy of Film and Television Arts. Tot dusver was hij elk jaar aanwezig bij de uitreiking.