Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week met onder meer een animeserie over een huisman en alle Rambo-films.

Series

TRIGUN (seizoen 1)

De oude actie-animeserie TRIGUN draait om de bandiet Vash the Stampede, die een hoge prijs op zijn hoofd heeft staan. Hij zwerft van stad naar stad op een planeet die op het Wilde Westen lijkt.

The Way of the Househusband (seizoen 1)

Nog een animeserie: The Way of the Househusband. We volgen de legendarische yakuza Tatsu, ook bekend als de Onsterfelijke Draak. Hij verdwijnt uit de onderwereld en is nu een toegewijde huisman.

This is a Robbery: The Worlds Biggest Art Heist

Deze minireeks vertelt het verhaal van een zeer beruchte kunstroof. In 1990 dringen twee als agenten verklede mannen een museum in de Amerikaanse stad Boston binnen. Ze weten voor miljoenen aan kunst te jatten.

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

- Family Reunion (seizoen 3)

- Snabba Cash (seizoen 1)

- The Wedding Coach (seizoen 1)

- The Big Day (seizoen 2)

- Girl From Nowhere (seizoen 1)

Films

Thunder Force

In deze actiefilm, tevens een Netflix Original, krijgen de voormalige vriendinnen Lydia (Melissa McCarthy) en Emily (Octavia Spencer) superkrachten nadat laatstgenoemde een genetische ingreep bedenkt die dat mogelijk maakt. Ook wel handig: de wereld krioelt van de schurken.

Honey Boy

Shia LaBeouf schreef het script voor Honey Boy als een vorm van therapie tijdens een revalidatie. De film is gebaseerd op zijn eigen jeugd en de explosieve relatie met zijn vader. De acteur speelt zijn vader, terwijl Lucas Hedges en Noah Jupe jonge versies van LeBeouf spelen.

129 Bekijk hier de trailer van Honey Boy

What Men Want

Ken je What Women Want nog, waarin Mel Gibson de gedachten van vrouwen kan lezen? De comedy What Men Want is eigenlijk exact hetzelfde, maar dan omgedraaid. Sportmanager Ali Davis (Taraji P. Henson) kan de gedachten van mannen lezen en probeert dat te gebruiken om een basketbaltalent te strikken.

Hot Fuzz

Hot Fuzz, een van Edgar Wrights beste en bekendste actiefilms, speelt zich af in het slaperige en criminaliteitsloze Engelse dorpje Sandford, waar al twintig jaar niets gebeurt. De door Simon Peggs gespeelde politieagent Nicholas Angel is daarheen verbannen omdat hij het in London te goed doet. Hij wordt gekoppeld aan agent Danny Butterman (Nick Frost) en komt erachter dat Sandford toch echt niet zo netjes is als gedacht - integendeel zelfs.

180 Bekijk de trailer van Hot Fuzz

Rambo First Blood, Rambo: First Blood Part II en Rambo III

Netflix zette afgelopen week alle Rambo-films uit de jaren tachtig online. Dat wordt dus weer opnieuw genieten van Sylvester Stallone in topvorm. Vooral Rambo III was toentertijd (1988) toonaangevend als een van de duurste films aller tijden op dat moment. Het budget vloog er doorheen vanwege ontploffende helikopters, brandende tanks en veldslagen met honderden paarden.

Onder meer deze films verschenen deze week ook op Netflix:

- The Green Mile

- Hacksaw Ridge

- The Natural

- Daylight

- Children of Men

- Rogue

- Charlotte's Web

- Dawn of the Dead

- Risen

- Green Zone

- Underworld: Awakening

- The Prince of Egypt

- Child's Play 2 en Child's Play 3

- De Smurfen en De Smurfen 2

- Monsters vs. Aliens

- Sleepers

- When The Bough Breaks

- Return to the Blue Lagoon

Documentaires

Coded Bias

De aangrijpende documentaire Coded Bias onderzoekt hoe bevooroordeeld algoritmen zijn nadat Joy Buolamwini van MIT Media Lab schokkende gebreken in gezichtsherkenningssoftware heeft ontdekt.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute

Een stel grote topartiesten, onder wie Shawn Mendes en Miley Cyrus, brengt Dolly Parton - ook aanwezig in de zaal - een muzikaal eerbetoon. Netflix labelt het als documentaire, maar zie dit gerust als een concertregistratie.