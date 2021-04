Frank Lammers, die een grote rol speelt in de Netflix-serie Undercover, heeft een dubbel gevoel bij het succes dat de serie binnen en buiten Nederland boekt. De acteur doet daarom veel belangeloze projecten voor de politie.

De 48-jarige Lammers, in mei te zien in de Undercover-prequelfilm Ferry, heeft er moeite mee dat een serie over drugscriminaliteit zo in de smaak valt. "Daarom doe ik momenteel, meestentijds belangeloos, projecten voor de politie in Brabant en Limburg", vertelt Lammers in gesprek met het AD.

"Ik heb een avond over cybercrime gepresenteerd en ik heb video's gemaakt waarmee nieuwe onderzoekers en rechercheurs voor diverse korpsen moeten worden gerekruteerd. Ik vind het mijn plicht iets terug te doen."

De acteur kan zich niet vinden in kritiek dat de serie criminaliteit verheerlijkt. "Het is vermakelijke televisie, maar ik denk dat de serie ook etaleert hoeveel ellende die business aanricht. Hoeveel er kapot wordt gemaakt. Ook in Ferry's eigen leven. Het is niet zo dat hij intens gelukkig zit te wezen en geniet van het geld dat hij verdient."