De Nederlandse acteur Armand Rosbak, die sinds vorige week te zien is in de Britse Netflix-serie The Serpent, studeerde nog aan de toneelschool in Utrecht toen hij auditie deed voor de rol. Hij maakte een video van zichzelf (een zogenoemde self-tape) en vroeg enkele klasgenoten om hem te helpen.

Rosbak (26) speelt in The Serpent de rol van Willem Bloem, een jonge backpacker die in Thailand met zijn vriendin in handen valt van de beruchte seriemoordenaar Charles Sobhraj. De Nederlandse oud-diplomaat Herman Knippenberg (gespeeld door de Brit Billy Howle) speelde eind jaren zeventig een grote rol bij de opsporing van Sobhraj.

Het was voor het eerst dat Rosbak een rol kreeg dankzij een self-tape. "Ik was door een vriend getipt voor deze rol. Ik moest een scène spelen waar ook wat andere personages in zaten, dus ik heb drie klasgenoten om hulp gevraagd. Twee maanden later kreeg ik te horen dat ik het was geworden, op basis van die ene tape."

De opnamen vonden plaats vóór corona en de serie werd in eerste instantie uitgezonden door de BBC, waarbij die goed was voor zo'n 31 miljoen streams. "Toen ik dat hoorde, realiseerde ik me wel hoeveel effect die serie heeft. Maar nu ze op Netflix staat (de serie is een co-productie van BBC One en Netflix, red.) en ik zie dat ze op de eerste plek in de top tien van de meest gestreamde films en series in Nederland en andere landen staat, besef je pas echt goed wat je samen hebt gemaakt."

'Liep de echte Herman Knippenberg net mis'

Het verhaal van Knippenberg - een Nederlandse held volgens Rosbak - was de acteur onbekend. "Ik kende het niet, maar ik kom dan ook uit 1994. Maar mijn ouders kenden het ook niet." De oud-diplomaat werkte zelf mee aan de serie en bracht ook een bezoek aan de set. "Ik had die dag last van m'n maag en van een jetlag, dus ik was even gaan liggen. Toen ik terugkwam, hoorde ik dat iedereen hem had ontmoet. Ik ben hem dus net misgelopen."

Sinds de serie op Netflix staat, krijgt Rosbak berichten uit de hele wereld. "Van m'n omgeving, van mijn familie, van vrienden en van de rest van de wereld. Heel bijzonder en ook een beetje overweldigend. Maar het zijn vooral lieve berichten en ik ben supertrots op wat we met alle acteurs hebben neergezet."

De acteur erkent dat hij zichzelf in de kijker heeft gespeeld, maar kan nog niet zeggen welke nieuwe projecten eraan komen. "Jullie gaan hopelijk nog veel meer van me horen."