Naast ettelijke kampioenschappen kan profvoetballer Zlatan Ibrahimovic nu ook een filmrol achter zijn naam zetten. De Zweedse sporter gaat volgens Belgische media een Romeinse soldaat spelen in de nieuwe Asterix en Obelix-film.

Ibrahimovic speelt in de film Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu de Romeinse soldaat Antivirus in het kamp Adfundum. Hij zal samen met acteurs als Vincent Cassel en Marion Cotillard acteren.

De film met de 39-jarige Zweedse international zal vanaf 2022 te zien zijn. De makers wilden de film eigenlijk eerder afronden, maar de opnames in China konden door de coronacrisis geen doorgang vinden. Daarom werd besloten de film in Frankrijk af te maken.

Ibrahimovic is niet de eerste sporter die zijn opwachting maakt in een film over de Gallische verzetsstrijders. Eerder speelden onder anderen coureur Michael Schumacher en voetballer Zinédine Zidane in een Asterix en Obelix-film.