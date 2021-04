Actrice Jodie Turner-Smith ziet toch af van een rol in de prequel van The Witcher. Deadline meldt dat haar agenda die niet meer toelaat na verschuivingen in de planning van de opnames.

"Vanwege een verandering in het productieschema voor The Witcher: Blood Origin kan Jodie Turner-Smith helaas niet langer de rol van Éile vervullen", laat een woordvoerder van Netflix weten. Haar rol zal opnieuw worden gecast.

In januari werd bekend dat Turner-Smith, die ook in de serie The Last Ship en de film Queen & Slim te zien was, de rol van de elf Éile zou gaan spelen.

Dat personage gaat in de serie, die zich twaalfhonderd jaar voor de gebeurtenissen in The Witcher afspeelt, op pad om een muzikale carrière als nomade na te jagen, totdat ze terug naar huis moet om daar met haar zwaard orde op zaken te stellen.