Na vijf seizoenen komt er een eind aan de reboot van MacGyver. De Amerikaanse zender CBS maakte woensdag bekend dat het huidige seizoen het laatste is.

De serie ging in 2016 van start en was een moderne variant van de gelijknamige show die van 1985 tot 1992 werd gemaakt. Beide gaan over geheim agent Angus MacGyver, die erom bekend staat allerlei alledaagse voorwerpen te gebruiken om grote technische problemen op te lossen. Acteur Richard Dean Anderson speelde de titelrol in het origineel, Lucas Till vertolkte MacGyver in de reboot.

"Later zal ik op de afgelopen vijf jaar terugkijken als de tijd in mijn leven die mij heeft gevormd. Ik heb levenslange vrienden gemaakt en geleerd mezelf steeds verder te pushen", liet Till woensdag weten op Instagram.

Hij voegt daaraan toe dat hij op dat sociale medium niet genoeg ruimte heeft om alles kwijt te kunnen wat hij over de show wil zeggen. "Dus misschien is dit het eerste van nog heel veel sentimentele berichten. Maar uit de grond van mijn hart, dank jullie wel."