Sharon Stone heeft Paul Verhoeven helemaal niet in zijn gezicht geslagen na het zien van de beroemde Basic Instinct-scène waarin ze haar benen spreidt en weer kruist. In een woensdag verschenen interview met de Volkskrant weerspreekt de regisseur de lezing van de actrice.

De 63-jarige actrice beschreef onlangs in haar autobiografie hoe ze na de opnames Basic Instinct (1992) mocht komen bekijken. "Niet in mijn eentje met de regisseur, zoals je misschien zou verwachten, maar met een kamer vol agenten en advocaten, van wie de meesten niks met de film te maken hadden. Dit is hoe ik dat bewuste vaginashot voor het eerst zag, lang nadat mij was verteld dat je niks zou zien."

"Ze kwam wel meteen naar mij toe", zegt de 82-jarige Verhoeven in een reactie op de uitspraken van Stone. "Ik zat in de montagekamer, niet in de vertoningsruimte. De mensen met wie ze keek vonden dat het shot weg moest, omdat ze anders nooit een Oscar-nominatie zou krijgen. Dat is tenminste wat ik er later over hoorde. Dus Sharon zei tegen mij: dat shot moet eruit. Mijn editor was erbij en er werd niet geslagen. Ik kan me voorstellen dat ze het wel had wíllen doen."

Hoewel de twee over sommige gebeurtenissen van mening verschillen, zegt Verhoeven nog altijd op goede voet met Stone te staan. "Dat haar herinnering soms afwijkt van die van mij, doet niks af aan mijn grote waardering. Veel belangrijker dan dat ene shot is dat Sharon die rol absoluut magnifiek speelde. Ik geloof niet dat iemand anders dat ooit beter had gekund."