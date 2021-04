Acteur Sylvester Stallone keert niet terug in deel drie van de reeks Creed-films, zo schrijft The Hollywood Reporter. Het is daarmee de eerste film in het Rocky-universum waarin Rocky (Stallone) zelf niet te zien is.

Het nieuws kwam naar buiten na een Instagram-post waarin Stallone zelf zijn afwezigheid suggereerde. Een woordvoerder van de 74-jarige acteur heeft geen verdere toelichting gegeven op het nieuws.

De Rocky-films volgen de hoogte- en dieptepunten in het leven van bokser Rocky Balboa. De serie verplaatste de focus in de laatste twee films, Creed en Creed II, naar de zoon van zijn goede vriend die ook carrière als bokser wil maken. Voor zijn rol in het eerste deel kreeg Stallone een Oscar-nominatie.

De derde Creed-film, die wordt geregisseerd door Michael B. Jordan, moet eind 2022 in de bioscopen te zien zijn. De acteur was zelf te zien in het eerste en tweede deel.