Olly Alexander barstte geregeld in tranen uit tijdens de opnames van de serie It's A Sin over de aidsepidemie in het Verenigd Koninkrijk van de jaren tachtig. De acteur en Years & Years-zanger vertelt in gesprek met NU.nl dat vooral het opnemen van de scènes van de laatste aflevering voor een tranendal zorgden.

Volgens Alexander was het laten gaan van zijn emoties de enige manier om de opnames door te komen. "Er waren veel tranen, zeker bij het opnemen van de laatste aflevering met Keeley (Hawes, red.) en Shaun (Dooley, red.), die mijn ouders in de serie spelen. We hebben samen heel veel gehuild."

Alexander speelt in de vijfdelige serie van de hand van scenarist Russell T. Davies de rol van Richie Tozer, een jonge homoseksuele jongen die naar Londen verhuist in de jaren tachtig, wanneer de aidsepidemie om zich heen begint te slaan in de lhbti-gemeenschap.

"Dit verhaal zal altijd hartverscheurend blijven, maar het voelt echt als een privilege om het te mogen vertellen. Russell heeft de personages zo goed geschreven. Hij wilde echt dat mensen ze zouden missen zodra de show klaar was."

'It's A Sin heeft veel ogen geopend'

Nadat It's A Sin online kijkcijferrecords had gebroken voor de Britse zender Channel 4, werd het in grote delen van de wereld vertoond, waaronder in Nederland bij NPO Plus via de VPRO.

“Het heeft veel ogen geopend over een situatie in de geschiedenis waar velen niets vanaf wisten. Zoveel ervan gebeurde in stilte en werd onder het tapijt geveegd.”

Alexander heeft wel een verklaring voor het succes van de reeks. "Ik denk dat mensen er echt in zijn gezogen door de emotionele reis die de personages afleggen. Het heeft veel ogen geopend over een situatie in de geschiedenis waar velen niets van afwisten", vertelt Alexander over de crisis waarbij vele homoseksuele mannen het leven lieten.

"Zoveel ervan gebeurde in stilte en werd onder het tapijt geveegd. Het verhaal wordt door velen nu voor het eerst gehoord en als choquerend ervaren."

De invloed van It's A Sin op Years & Years en andersom

Hoewel de kijker de dreiging van aids gedurende de serie constant ervaart, wordt ook de muziek en het uitgaansleven van die tijd gevierd. Alexander liet zich voor het later dit jaar te verschijnen Years & Years-album, waarvan donderdag de eerste single Starstruck verscheen, dan ook inspireren door muziek uit de jaren tachtig.

Andersom beïnvloedde zijn carrière als popster ook zijn acteerwerk als Richie. "Toen ik met de opnames begon, had ik er net jaren van touren met de band opzitten. Het zelfvertrouwen dat ik daarmee had opgedaan, heeft me zeker geholpen bij het spelen van de rol."

Of Alexander binnenkort weer als acteur in een serie te zien is, blijft de vraag. "Ik wil vooral heel erg mijn eigen ding doen. Als er iets op mijn pad komt, zou ik het zeker aangrijpen, maar ik denk vooral dat ik op een dag gewoon mijn eigen serie moet gaan maken."