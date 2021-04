De Amerikaanse filmmaatschappij A24 heeft Halina Reijn uitgekozen als regisseur van de thriller Bodies, Bodies, Bodies. Het wordt na Instinct haar tweede speelfilm en haar eerste buitenlandse. Reijn bevestigde het nieuws dinsdagavond na berichtgeving door de Amerikaanse filmsite Deadline.

"Zooooo trots om aan dit doldwaze avontuur te beginnen", schrijft Reijn dinsdagavond op Twitter.

Details over het plot zijn nog onbekend maar volgens bronnen wordt het project omschreven als een slasherfilm. Hoofdrollen zijn er voor Pete Davidson, Amandla Stenberg, Maria Bakalova en Myha'la Herrold.

Bakalova brak recent op stormachtige wijze door dankzij haar rol in de tweede Borat-film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Ze speelt daarin de dochter van Borat en dat leverde haar een Oscar-nominatie op voor beste actrice in een bijrol.

Reijn bracht in 2019 haar debuutfilm Instinct uit, waarin Carice van Houten en Marwan Kenzari de hoofdrollen speelden. De film werd destijds ingestuurd als de Nederlandse Oscar-inzending voor beste buitenlandse film, maar viel af in de voorrondes.